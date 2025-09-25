ATP 500 Cina, Jannik Sinner domina Cilic e vola al secondo turno

PECHINO –parte con il piede giusto all’, battendocon un nettonel primo turno. L’azzurro, dopo un avvio in equilibrio fino al 2-2 del primo set, ha infilato, mostrando grande solidità e aggressività da fondo campo.

Nel secondo parziale, Sinner ha messo a segno il primo break a zero nel terzo gioco, replicando poi nel quinto. Sul servizio per chiudere l’incontro, il n.2 del mondo ha annullato la prima palla break con un ace e chiuso al terzo match point.

Il rendimento al servizio è stato notevole: 77% di prime palle in campo, con il 75% dei punti vinti con la prima e il 64% con la seconda. Sinner ha anche provato alcune varianti al gioco, come il serve and volley, riuscendo a concretizzare al terzo tentativo, e ha mostrato colpi più lavorati in kick per aprirsi il campo.

Prossimo avversario per l’azzurro sarà il francese Atmane. La prestazione all’esordio in Asia conferma la solidità mentale e la freschezza atletica di Sinner, elementi che promettono bene per il gran finale di stagione.