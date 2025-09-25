Al via la seconda edizione di FUSC: sei weekend di sport, inclusione e comunità nei quartieri di Municipio I
BARI – Torna anche nel 2025 la FUSC – Festa dell’Uguaglianza dello Sport e della Condivisione, il progetto promosso dal Municipio I per valorizzare lo sport come strumento di aggregazione sociale, rigenerazione urbana e coesione comunitaria. Dopo il successo della prima edizione, la nuova programmazione prevede sei weekend di eventi gratuiti tra fine settembre e ottobre, in diverse aree del territorio municipale, con l’obiettivo di animare le periferie e promuovere la partecipazione dei cittadini di ogni età.
Il progetto, finanziato dal Municipio I e realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni Maze ASD e Snupy ASD, offre attività sportive tradizionali e minori, esperienze digitali ed eSports, laboratori per bambini e momenti di socialità. Ogni tappa si concluderà con iniziative di cura partecipata degli spazi pubblici, trasformando la festa in un’occasione di cittadinanza attiva.
Il calendario degli appuntamenti prevede:
-
27-28 settembre – Pane e Pomodoro, Japigia (Maze)
-
4-5 ottobre – Playground Ponte Adriatico, Libertà (Snupy)
-
11-12 ottobre – Impianti Mirko Variato ed Ecopoli, Japigia (Maze e Snupy)
-
18-19 ottobre – Giardino per tutti, Torre a Mare (Maze)
-
25-26 ottobre – Giardino Maugeri, Libertà (Snupy)
“La seconda edizione di FUSC continua a sollecitare attenzione a temi come uguaglianza e condivisione – ha spiegato Annamaria Ferretti, presidente del Municipio I –. Lo sport diventa un antidoto alla marginalità e all’esclusione sociale, promuovendo incontro, scambio multiculturale e partecipazione comunitaria”.
“FUSC dimostra come la collaborazione tra istituzioni e realtà locali possa generare progetti concreti e innovativi a beneficio della comunità – ha aggiunto Francesca Araldo, presidente della II Commissione Ambiente, Culture e Benessere Sociale del Municipio 1. – Un’iniziativa capace di lasciare un segno concreto nei quartieri”.
Anche Maze e-Sports, partner del progetto, valorizza discipline meno diffuse e promuove salute mentale e inclusione per persone con disabilità, unendo gaming, tecnologie e sport tradizionale.
FUSC 2025 si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, in cui sport, cultura e ambiente si intrecciano per favorire benessere, socialità e senso di appartenenza nei quartieri del Municipio I.