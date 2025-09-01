Bari, 20enne aggredito da baby gang sul lungomare: ferito con un coltello

BARI - Non si ferma l’ondata di violenza a Bari. Nella tarda serata di sabato un giovane di 20 anni, di origine nordafricana, è stato aggredito sul lungomare, in piazza Diaz, da un gruppo di minorenni.

Dapprima gli insulti, poi il passaggio alle mani: uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltellino, colpendo il giovane con due fendenti che lo hanno ferito solo di striscio. Il 20enne è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e successivamente trasferito al Policlinico, dove i medici hanno applicato alcuni punti di sutura. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Gli aggressori, dopo l’accoltellamento, si sono subito dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza in zona per risalire ai responsabili.