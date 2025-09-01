Bari, 26enne trovato morto sulla spiaggia di Cannes: ipotesi infarto

CANNES – Tragica vicenda per la famiglia di, 26enne di Bari trovato senza vita nella notte tra il 28 e il 29 agosto su una spiaggia di Cannes, intorno all’1.30. Il giovane si trovava in Francia con altri 15 colleghi per l’installazione di addobbi fieristici.

Secondo quanto emerso, Silecchia avrebbe lasciato l’hotel Le Florian poco dopo il suo arrivo per fare una passeggiata sulle spiagge, portando con sé il cellulare, che ha smesso di ricevere chiamate intorno alle 23.30, circa due ore prima del ritrovamento del corpo. I documenti sono rimasti in albergo.

La causa della morte sembrerebbe riconducibile a un infarto, ma la procura di Nizza ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata non prima di una settimana. Sul corpo non sono state rilevate ferite che possano far pensare a un’aggressione.

Silecchia lascia una compagna e una bambina piccola. I genitori, arrivati in Francia, non hanno potuto vedere il figlio, come riferito dall’avvocato di famiglia, Felice Falagario.