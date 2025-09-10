Bari, accoltellato un 23enne in piazza Umberto: indagini in corso

BARI – Ancora violenza nel cuore della città. Nella notte, un giovane libico di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è statonei pressi dei bagni pubblici di

Il ragazzo è stato trovato a terra con una ferita alla nuca e una alla mano sinistra. Immediato l’intervento del 118, giunto con ambulanza e automedica: la vittima è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Sull’episodio indaga la Polizia, che ha avviato accertamenti e raccolto le prime testimonianze per risalire all’autore dell’aggressione. Al momento, non si esclude alcuna pista.