Bari, presentato in Prefettura il bando CIMALA per semplificare le visite mediche preassuntive dei lavoratori agricoli

BARI – È stato presentato questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Bari, il nuovo, finalizzato allaper i lavoratori agricoli.

L’incontro, convocato dal Prefetto di Bari Francesco Russo, ha rappresentato un momento di riflessione sul primo anno di applicazione del Protocollo d’Intesa per la sorveglianza sanitaria delle imprese agricole, siglato nel 2024.

Alla riunione hanno partecipato anche il Prefetto della BAT Silvana D’Agostino, le organizzazioni sindacali Uila Uil, Fai Cisl e Flai Cgil, le organizzazioni professionali di Coldiretti, Confagricoltura e Cia, oltre ai rappresentanti delle ASL di Bari e BAT e dell’Ispettorato del lavoro dell’area metropolitana.

Il nuovo bando

Il bando sperimentale, che sarà emanato nei prossimi giorni, definisce le procedure operative per lo svolgimento delle visite mediche sui lavoratori e le lavoratrici assunti dalle imprese agricole delle province di Bari e BAT che aderiscono al sistema della bilateralità e impiegati in mansioni semplici e generiche.

Sicurezza e semplificazione

“Riteniamo strategica una semplificazione delle procedure – ha dichiarato Pietro Buongiorno, segretario generale Uila Bari – perché utile al sistema delle imprese per reperire manodopera immediatamente disponibile. Allo stesso tempo, la sicurezza sul lavoro resta per noi una priorità assoluta: per questo abbiamo condiviso con le ASL la necessità che le visite mediche comprendano anche esami strumentali come l’ECG e la spirometria”.

Per migliorare l’informazione e la prevenzione, è stato inoltre predisposto un opuscolo informativo, tradotto anche in inglese e francese, con linee guida per la riduzione e la gestione dei rischi negli ambienti agricoli. L’opuscolo verrà distribuito a tutte le aziende agricole aderenti al sistema CIMALA Bari.