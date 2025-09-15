Bari, al via i lavori di riqualificazione di via Argiro: Scaramuzzi, “Un cantiere per cambiare volto alla strada”

BARI – Questa mattina sono iniziati i lavori per la riqualificazione di via Argiro, intervento che interesserà anche gli isolati all’incrocio con via Putignani e via Calefati. L’opera, finanziata con 4.537.388,19 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rientra nella Missione 5 del piano dedicata a infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, e si concluderà entro maggio 2026.

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, presente sul cantiere, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione a ridurre al minimo i disagi per commercianti e residenti: “Apriamo oggi il cantiere che cambierà il volto di via Argiro, rendendola più attrattiva, moderna, funzionale e verde. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi le attività commerciali e le famiglie per garantire la massima collaborazione e pianificare i lavori in modo ordinato”.

Il progetto interesserà un’area complessiva di circa 14mila metri quadrati e prevede la trasformazione della strada in una sorta di rambla, simile a quanto realizzato in via Sparano. Saranno piantumate nuove alberature per mitigare il cambiamento climatico e l’inquinamento, creando spazi verdi fruibili per i cittadini. Le pavimentazioni storiche in basole laviche del Vesuvio saranno conservate e ricollocate con assistenza archeologica, mentre i marciapiedi saranno pavimentati con basole calcaree pugliesi.

L’intervento include anche la sistemazione delle reti dei sottoservizi e la creazione di condotte interrate per le acque meteoriche. Le quote stradali saranno uniformate, eliminando il dislivello tra marciapiedi e piano viabile, per garantire un unico piano calpestabile.

I lavori sugli isolati di via Argiro, inizialmente concentrati sui due più vicini a corso Vittorio Emanuele, prevedono un tempo di circa 90 giorni per ogni isolato, con interventi in contemporanea su una doppia coppia di isolati. La sistemazione a verde includerà essenze tipiche della macchia mediterranea come Lagerstroemia rosa e bianca e Prunus Cerasifera Pissardii, con impianto di irrigazione a goccia.

Per via Putignani e via Calefati, soggette a intenso traffico veicolare, le pavimentazioni centrali saranno portate in quota e riasfaltate, mentre i marciapiedi saranno realizzati con basole calcaree. Il completamento dei lavori è previsto entro 300 giorni naturali e consecutivi, con l’organizzazione del cantiere studiata per ridurre al minimo l’impatto su traffico e attività commerciali.

Scaramuzzi ha concluso sottolineando l’importanza di un confronto continuo con residenti e commercianti, per assicurare che la riqualificazione porti benefici concreti e duraturi alla comunità, rendendo via Argiro un luogo più funzionale, sicuro e accogliente.