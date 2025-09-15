Bari celebra il 204° anniversario dell’indipendenza della Costa Rica esponendo la bandiera sulla facciata di Palazzo di Città
BARI - Accogliendo la richiesta del console onorario della Repubblica della Costa Rica, Bepi Costantino, da questa mattina sulla facciata di Palazzo di Città è esposta la bandiera del Paese centroamericano per celebrare il 204° anniversario dell’indipendenza dalla Spagna.
Il 15 settembre la Costa Rica festeggia la sua festa nazionale con sfilate per le vie della capitale, a cui partecipano bambini e ragazzi di tutte le scuole. Come ricordava José Figueres, fondatore della seconda Repubblica, “noi abbiamo un esercito formato da maestri, professori e studenti”, poiché la Costa Rica ha abolito le forze armate fin dal 1948.
La città di Bari, il 15 luglio 2019, ha siglato un gemellaggio con San José, capitale della Costa Rica, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni nei settori ambientale, culturale e del turismo sostenibile.
Tags: Bari