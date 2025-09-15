Putignano: truffa del “falso Carabiniere”, arrestato un 19enne napoletano

PUTIGNANO - Lo scorso, laha eseguito un’ordinanza dinei confronti di un giovane di, residente a Napoli e già noto alle forze dell’ordine. La misura è stata disposta dalsu richiesta della Procura della Repubblica, ed è stata eseguita dal, con il supporto del Commissariato San Giovanni Barra della Questura di Napoli.

Le indagini hanno accertato che il giovane, in concorso con un complice di 47 anni (denunciato a piede libero), si era reso responsabile di una truffa ai danni di un’anziana di 93 anni nel Comune di Putignano. La vittima era stata raggirata con la nota tecnica del “falso Carabiniere”: un sedicente nipote, sostenendo di trovarsi in difficoltà e trattenuto in caserma, aveva convinto la donna a consegnare 5.000 euro in contanti a un complice che si spacciava per appartenente all’Arma.

I truffatori avevano poi tentato di ottenere ulteriori 1.500 euro e gioielli in oro, ma l’intervento dei familiari ha impedito il completamento della truffa.

Grazie a un’accurata attività investigativa e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare i responsabili e a ricostruire nei dettagli le modalità dell’episodio.

Si ricorda che il procedimento è ancora in fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.