Taranto: operazione dei Carabinieri porta a numerose denunce e un arresto

TARANTO - Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica, sono stati raggiunti rilevanti risultati operativi.

L’attività ha coinvolto 30 militari suddivisi in 15 pattuglie, impegnate in un’intensa azione di pattugliamento e monitoraggio nei centri urbani e nelle aree periferiche della provincia. Complessivamente sono state identificate 178 persone e controllati 119 veicoli, con perquisizioni personali e veicolari che hanno permesso di accertare diverse violazioni.

Due uomini, tra i 20 e i 40 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre altri due soggetti — uno dei quali recidivo — sono stati deferiti per guida senza patente. Sono state inoltre contestate otto infrazioni al Codice della Strada e sottoposti a sequestro amministrativo tre veicoli.

I controlli hanno riguardato anche persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. In due distinti episodi, due individui sono stati sorpresi in violazione degli arresti domiciliari: uno all’interno di un esercizio commerciale, l’altro assente al momento della verifica. Entrambi sono stati denunciati per evasione.

Durante una verifica su strada, un uomo è stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale, avendo fornito generalità non corrispondenti al vero. Sono inoltre state denunciate due persone per porto abusivo di armi bianche: un giovane operaio è stato trovato in possesso di due coltelli e un tirapugni, mentre un altro uomo deteneva un coltello a scatto e un cutter in metallo.

Tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 21 grammi di hashish inviati al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) di Taranto per accertamenti tecnico-scientifici.

Infine, un uomo di circa cinquant’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica: dovrà scontare un anno di reclusione per evasione e al termine delle formalità è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio predisposte dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di garantire sicurezza, contrastare la criminalità diffusa e rafforzare la percezione di legalità tra i cittadini.

Si ricorda che per tutte le persone coinvolte nei procedimenti penali vale il principio della presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.