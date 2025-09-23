Bari celebra Nino Gagliardi: riconoscimento al coach della Nazionale Under 21 femminile di volley, oro ai Mondiali

BARI – Questa mattina, a Palazzo della Città, il sindaco Vito Leccese ha consegnato un riconoscimento ufficiale dell’amministrazione comunale a Nino Gagliardi, allenatore barese della Nazionale italiana femminile di pallavolo Under 21, fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Mondiali disputati in Indonesia.

Un successo prestigioso, arrivato con la vittoria in finale contro il Giappone, che ha regalato all’Italia il terzo titolo iridato di categoria e che ha messo in risalto non solo il valore tecnico della squadra, ma anche il talento e l’impegno del coach, simbolo dell’eccellenza sportiva barese.

«Quello ottenuto dalla nazionale di volley è un risultato molto importante, che speriamo serva anche a rilanciare la pratica della pallavolo in città – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Con questo riconoscimento vogliamo testimoniare il nostro orgoglio per un coach straordinario, che ha raggiunto obiettivi prestigiosi sul piano sportivo. Lo sport, oggi riconosciuto come valore costituzionale, è fondamentale per la crescita sana dei nostri ragazzi e, come amministrazione, stiamo lavorando per potenziare gli impianti e aprire le palestre scolastiche al territorio. Mister Gagliardi ci ha dato una grande lezione di sport e di vita».

Visibilmente emozionato, Nino Gagliardi ha ringraziato per l’omaggio ricevuto: «È un riconoscimento inaspettato e molto gradito. Quando ho cominciato questa avventura nel ’97 non avrei mai immaginato di arrivare a un traguardo simile. Questo è un momento magico per la pallavolo italiana, frutto di una programmazione attenta della FIPAV. È per me un onore rappresentare la nostra regione con la maglia azzurra. Spero che tornino i fasti di qualche anno fa qui in Puglia, con tante squadre di A1 e A2 maschili e femminili».

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti e Giuseppe Petrelli, presidente provinciale della FIPAV.