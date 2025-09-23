Bari, la Giunta approva un Ufficio di Stato Civile al Nicolaus Hotel per matrimoni e unioni civili

BARI – La giunta comunale, su proposta della vicesindaca e assessora ai Servizi Demografici, Elettorali e Statistici Giovanna Iacovone, ha approvato l’istituzione di un Ufficio di Stato Civile presso il Nicolaus Hotel Bari, in via C.A. Ciasca 27, destinato in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni e unioni civili.

L’iniziativa rientra nel progetto dell’amministrazione di valorizzare immobili di pregio storico, turistico e architettonico per eventi e cerimonie, senza oneri per il bilancio comunale, favorendo anche la crescita del settore wedding. La struttura alberghiera Nicolaus Hotel Bari ha risposto positivamente all’avviso per manifestazioni di interesse e, dopo le necessarie verifiche su agibilità, sicurezza, assenza di barriere architettoniche e adeguatezza degli impianti, la richiesta è stata approvata.

“Al crescente elenco di immobili autorizzati per questo tipo di cerimonie – commenta Giovanna Iacovone – si aggiunge oggi il Nicolaus Hotel, uno degli alberghi più prestigiosi della città. L’iniziativa offre un servizio aggiuntivo agli operatori e genera nuove opportunità di lavoro, incentivando un settore in espansione che promuove il nostro territorio anche in chiave turistica”.

L’esclusività della destinazione del sito è garantita anche in caso di utilizzo frazionato, ovvero quando le celebrazioni si svolgono solo in determinati giorni della settimana o del mese. Le tariffe per il servizio comunale sono definite con delibera di giunta n. 939/2019, mentre eventuali costi per ristorazione, ospitalità o intrattenimento sono stabiliti dal gestore della struttura e non riguardano l’amministrazione comunale.

Le coppie interessate possono ora scegliere tra le diverse location disponibili per matrimoni e unioni civili a Bari: Sala matrimoni Largo Fraccacreta, Chiesa sconsacrata Quartiere Libertà, Sala Consiliare del Comune, Terrazza del Fortino Sant’Antonio, Mercure Villa Romanazzi Carducci, Villa De Grecis, Country Devur Club, Bra Hotel e, appunto, Nicolaus Hotel.

Tutte le informazioni su tariffe e documentazione necessaria sono disponibili sul sito del Comune di Bari.