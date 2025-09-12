Bari, consegnate le prime 4 nuove licenze taxi: in totale saranno 30

BARI – Questa mattina, presso gli uffici del settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive in piazza Chiurlia, sono state consegnate ledel nuovo bando straordinario del Comune di Bari.

Si tratta delle prime di un totale di 30 licenze rilasciate a titolo oneroso, ciascuna a fronte di un contributo di 55mila euro da parte dei nuovi tassisti. Le auto saranno destinate al servizio di piazza e, dopo le procedure di cambio destinazione d’uso, collaudo e piombatura del tassametro, entreranno in servizio già dalla prossima settimana negli orari serali e notturni, come richiesto dall’amministrazione comunale.

“Queste licenze rafforzano un servizio pubblico particolarmente richiesto, utile a garantire la mobilità di cittadini e turisti – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – Le altre licenze saranno consegnate man mano che i nuovi tassisti verseranno il corrispettivo previsto.”

Si ricorda che le nuove licenze non potranno essere trasferite per almeno cinque anni e saranno vincolate allo svolgimento del servizio negli orari individuati dal Comune.