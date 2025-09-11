Bari, consultazione pubblica sul nuovo assetto di Retegas e Amgas

BARI - A Bari è stata avviata una consultazione pubblica online sullo schema di deliberazione relativo alla riorganizzazione delle società partecipate Retegas Bari e Amgas. Retegas Bari si occupa della distribuzione del gas, mentre Amgas della vendita. Entrambe le società sono controllate al 100% dal Comune.

L’obiettivo della riorganizzazione è adeguarsi agli obblighi di separazione amministrativa e contabile imposti dall’ARERA, garantendo maggiore trasparenza ed efficienza. L’operazione mira anche a salvaguardare i posti di lavoro e la continuità dei servizi energetici.

Il progetto prevede due fasi. La prima consiste nella scissione di Retegas Bari in due società: una dedicata alla distribuzione del gas e una seconda che diventerà proprietaria al 100% di Amgas. La seconda fase prevede una fusione inversa, con l’incorporazione della seconda società in Amgas. L’operazione non comporta conferimenti di capitale né ulteriori costi per il Comune ed è conforme alle normative europee sugli aiuti di Stato.

La consultazione è aperta a cittadini maggiorenni, imprese, associazioni e tutti i soggetti interessati. I contributi devono essere inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo rip.controlli.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le 23:59 del 27 ottobre 2025, utilizzando il modello allegato all’avviso. L’esito della consultazione, pur non vincolante, sarà considerato nella proposta di deliberazione che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale. Ulteriori dettagli e allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari. Per informazioni è possibile contattare la Ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale ai numeri 080 577 5501, 5502, 3504 e 3507.