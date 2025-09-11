LECCE - IO POSSO compie dieci anni e li celebra con una grande festa in musica a Caprarica di Lecce, domenica 14 settembre 2025, alle ore 20.30 nella Villa comunale di Largo San Marco. L’associazione salentina, punto di riferimento nazionale per il turismo accessibile, invita tutti a partecipare a un evento con ingresso libero che unisce musica, intrattenimento e momenti collettivi di festa. Sul palco si esibiranno Bundamove & Friends, con la partecipazione di Antonio Castrignano, Don Rico, Puccia, Carmine Tundo e altri ospiti. L’apertura sarà affidata a Ninfa Giannuzzi e Marcello D’Ippolito.

La musica accompagna da sempre i progetti di IO POSSO e, come spiega Giorgia Rollo, presidente dell’associazione, questo decennale rappresenta un’occasione per emozionarsi, celebrare i risultati raggiunti e continuare a promuovere il diritto al mare e al viaggio per chi ha gravi disabilità motorie. Durante la serata gli allievi di Grazia Turco tradurranno in simultanea nella Lingua Italiana dei Segni alcuni brani del concerto, inclusi quelli dedicati proprio a IO POSSO. Le persone in carrozzina potranno assistere liberamente sul prato o nelle due aree ad hoc, con parcheggi riservati in via Castrì e via Pertini.

Un momento speciale sarà la consegna di 1000 candeline da accendere e spegnere insieme, creando un ricordo collettivo della serata. L’iniziativa celebra il decennale della nascita di IO POSSO, progetto ideato da Gaetano Fuso, assistente capo della Polizia di Stato affetto da SLA, e dalla moglie Giorgia Rollo. La prima spiaggia attrezzata per persone con gravi disabilità motorie è nata nel 2015 a San Foca di Melendugno, aprendo la strada a un modello replicato in tutta Italia e anche all’estero.

Oggi in provincia di Lecce le strutture attive sono quattro: San Foca, Gallipoli, Porto Cesareo centro e Torre Lapillo, aperte da giugno a settembre e con servizi gratuiti per centinaia di ospiti italiani e stranieri. Sono già nate strutture gemelle in Sardegna, Emilia Romagna e Basilicata, seguendo il modello di IO POSSO.

La stagione balneare si chiuderà domenica 14 settembre, mentre la nuova sede dell’associazione a Caprarica di Lecce permette di ampliare le attività e ospitare con maggiore efficacia i progetti. Come sottolinea Giorgia Rollo, questo spazio pubblico rappresenta un’opportunità per continuare a offrire esperienze accessibili e di qualità, permettendo a chiunque di raggiungere il mare e immergersi nella libertà e nella leggerezza dell’acqua.

Per informazioni è possibile scrivere a info@iposso.eu o consultare il sito www.ioposso.eu.