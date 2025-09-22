Bari, corteo pacifico per lo sciopero generale a sostegno della Palestina

BARI – Si è concluso in largo Ciaia, alle spalle della stazione centrale, il corteo organizzato dai sindacati di base a Bari in occasione dello sciopero generale nazionale di 24 ore a supporto del popolo palestinese.

Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato circa diecimila persone, tra cui numerosi studenti. Il corteo si è svolto in maniera pacifica, con una breve sosta davanti al consolato di Israele durante la quale sono stati scanditi alcuni slogan, tra cui “assassini”.

Successivamente, la manifestazione ha attraversato le vie del centro cittadino, percorrendo anche il sottopasso Sant’Antonio, prima di concludersi in largo Ciaia senza ulteriori incidenti.