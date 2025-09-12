Bari, diffusione del video dell’incidente mortale di via Napoli: tre vigili a processo

BARI – Un tragico incidente risalente al 2018 continua a far discutere: un tir travolse e uccise un ciclista in via Napoli, e il video dell’impatto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio, è finito nelle chat e nei gruppi di WhatsApp diventando virale.

Sul caso è stato aperto un processo per violazione del segreto istruttorio. Tre vigili urbani, di turno al momento dell’incidente, sono accusati di aver diffuso il filmato prelevato dal computer della Polizia Municipale.

La famiglia della vittima, profondamente colpita dalla diffusione non autorizzata delle immagini, ha richiesto un risarcimento di 15mila euro.

Il procedimento giudiziario chiarirà le responsabilità dei vigili e le conseguenze legali della diffusione del video, mentre la vicenda riapre il dibattito sull’uso e la tutela dei filmati di sorveglianza relativi a incidenti stradali mortali.