Bari, due furti nell’Istituto Comprensivo Fraccacreta: rubati tutti i notebook degli studenti

BARI – Due furti sono stati compiuti durante l’estate nell’di Bari Palese. Ignoti si sono introdotti nel plesso centrale e nella succursale, portando via tutti iutilizzati dagli studenti per le

Le indagini sono attualmente in corso, mentre la notizia è stata comunicata dalla dirigente scolastica alle famiglie tramite una lettera. “Chi ruba in una scuola non danneggia solo gli studenti, ma l’intera comunità, sottraendo risorse preziose al futuro di tutti noi”, si legge nella comunicazione.

Per far fronte all’emergenza, la scuola ha deciso di utilizzare temporaneamente i computer personali dei docenti. La dirigente ha sottolineato: “Sarà un percorso lungo e difficile riacquistare tutto il materiale rubato, ma non vogliamo che siano i ragazzi a pagare le conseguenze di questi atti”.

Il personale scolastico e le autorità locali stanno valutando misure aggiuntive di sicurezza per prevenire nuovi episodi simili.