Bari già nel clima natalizio: boom di ricerche online dai viaggiatori spagnoli

BARI – Mentre l’estate continua a regalare giornate di sole e spiagge affollate, il web proietta già Bari nella dimensione natalizia. Tra fine agosto e inizio settembre,, hub digitale dedicato alla scoperta della città, ha registrato circarelative a “Natale a Bari” e termini simili.

Sorprende il dato sulla provenienza delle ricerche: il 68%, pari a circa 3.680 query, arriva dalla Spagna, segnalando un forte interesse dei viaggiatori iberici per le atmosfere natalizie del capoluogo pugliese e dei borghi circostanti. Mercatini, luminarie e tradizioni popolari sembrano già catturare l’attenzione di un pubblico internazionale che anticipa le proprie vacanze in Puglia in vista delle feste.

“Il fatto che migliaia di utenti internazionali stiano già cercando informazioni sul Natale a Bari ci restituisce una fotografia chiara: la città inizia a essere percepita come meta di viaggio anche in periodi diversi dall’estate”, commenta Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com.

Secondo Giuliani, Bari, custode della storia di San Nicola, figura che ha ispirato la leggenda di Santa Claus, ha un potenziale unico per raccontare un Natale dal significato profondo e spirituale. L’attenzione internazionale anticipata rappresenta quindi un’opportunità per la città di consolidarsi come destinazione turistica anche fuori stagione, puntando su strategie mirate per accogliere al meglio i visitatori.