Corato, nuove misure per la sicurezza pubblica: rafforzati i controlli nelle piazze cittadine

CORATOSi è svolta questa mattina nella sede del Comune di Corato la riunione del, convocata dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, a seguito di alcuni recenti episodi di cronaca che hanno evidenziato problematiche legate alla sicurezza urbana e alla criminalità minorile.

Nel corso dell’incontro, è stato sottolineato l’ottimo lavoro delle Forze dell’Ordine nel contrasto dei reati, con un significativo aumento delle persone denunciate nei primi mesi del 2025, grazie anche alle operazioni congiunte ad “alto impatto” sul territorio.

Tuttavia, il Prefetto, ascoltati il Questore e i Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, ha ritenuto necessario ulteriori presidi di sicurezza, soprattutto per fronteggiare comportamenti molesti e violenti da parte di minorenni nelle ore serali nelle principali piazze cittadine.

A partire dal 22 settembre, saranno istituite nuove zone a controllo rafforzato nelle aree considerate più a rischio. Le Forze dell’Ordine saranno coadiuvate da pattuglie della Polizia Locale e, per quanto riguarda i minori coinvolti, saranno coinvolti anche i referenti dei Servizi Sociali del Comune di Corato.

“Abbiamo voluto inviare un messaggio di vicinanza ai cittadini”, ha dichiarato il Prefetto Russo. “La risposta non può limitarsi solo a un aumento del numero di uomini in piazza. Serve un intervento integrato, soprattutto per affrontare il disagio minorile, con il coinvolgimento dei servizi sociali e della comunità, a partire da scuole e famiglie”.

L’iniziativa punta quindi a combinare sicurezza, prevenzione e supporto sociale, per garantire maggiore tranquillità ai cittadini e affrontare in maniera strutturata i fenomeni di disagio giovanile.