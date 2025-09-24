Bari, il Pd Terra di Bari partecipa al presidio per la Global Sumud Flotilla

– Il Partito Democratico Terra di Bari ha annunciato oggi la propria adesione al presidio in programma alle 18:30 in Piazza Prefettura, a sostegno della Global Sumud Flotilla, attualmente sotto attacco.

Secondo il PD, difendere la Flotilla significa tutelare il diritto internazionale, la libertà di movimento e la speranza di un futuro di pace e dignità per il popolo palestinese. Il partito ha ribadito il proprio impegno al fianco di chi, pacificamente e con coraggio, si batte per la giustizia e contro un assedio che priva milioni di persone dei beni fondamentali per vivere.

“Invitiamo iscritti, militanti e cittadini a unirsi a noi oggi in Piazza Prefettura – si legge nella nota – per testimoniare insieme la nostra solidarietà e per ribadire che la pace non si costruisce con la violenza e l’oppressione, ma con il rispetto dei diritti e della dignità di tutti i popoli”.

Il presidio si configura come un momento di mobilitazione civile e politica, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della popolazione palestinese e a sostenere la missione della Flotilla.