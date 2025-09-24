Lecce, conferenza stampa di presentazione di 'Salento Sposi 2025' presso l’Open Space del Comune
LECCE - Si svolgerà giovedì 25 settembre alle ore 11, presso l’Open Space del Comune di Lecce, l’incontro con gli operatori dell’informazione, ai quali gli organizzatori illustreranno le principali novità e gli ospiti dell’edizione 2025 di Salento Sposi.
All’incontro con i giornalisti di carta stampata, tv e testate online interverranno:
Giada Pezzaioli - responsabile comunicazione "Platinum Eventi",
Giovanni Conversano - presidente "Platinum Eventi"
Graziana Giannetta - direttrice Grand Hotel Tiziano e dei Congressi .
Adriana Poli Bortone - sindaco di Lecce.
Maria Gabriella Margiotta - assessore allo sviluppo economico, attività produttive, artigianali e commerciali città di Lecce
Laura Calò - assessore affari generali comune di Lecce -
ed i responsabili di Garofalo Assicurazioni ed Energicamente partner della manifestazione nazionale.