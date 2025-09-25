Bari, il vicesegretario di Forza Italia Giovine si scusa con Laura Boldrini

BARI - «Mi scuso con l’onorevole Boldrini, il mio post frutto dell’emotività».

Il vicesegretario cittadino di Forza Italia Bari, Alfredo Giovine, ha chiesto pubblicamente scusa all’on. Laura Boldrini per un post sui social contro la sua proposta di legge sul consenso formale prima di un rapporto sessuale.

«Mi rendo conto di essere stato inopportuno – ha dichiarato Giovine – e me ne rammarico con l’onorevole Boldrini e, idealmente, con tutte le donne. Non era mia intenzione aderire a quel tipo di attacchi di genere. Il mio post è stato un caso isolato, frutto dell’emotività da social».

Le scuse arrivano dopo le dichiarazioni di Boldrini, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, in risposta al post pubblicato dall’imprenditore barese.