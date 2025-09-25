Lecce, presentata la stagione teatrale 2025-26: 19 spettacoli tra tradizione e innovazione

LECCE – È stata presentata oggi ladel Comune di Lecce, in collaborazione con, che si svolgerà nei teatri Apollo e Paisiello. Il cartellone prevede, con un programma che intreccia la tradizione drammaturgica con la ricerca contemporanea, includendo titoli della scena nazionale e compagnie locali, oltre a progetti rivolti a giovani, famiglie e nuovi pubblici.

L’Assessora allo sviluppo economico e alle attività produttive, Maria Gabriella Margiotta, ha dichiarato:

"Siamo felici di accogliere e salutare, a nome dell’Amministrazione comunale, questa stagione teatrale… quando si tratta di affiancare gli operatori culturali del territorio, siamo sempre pronti."

Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, ha evidenziato come la stagione valorizzi la scena pugliese e punti sul welfare e sul “biglietto sospeso”, mentre Marco Giannotta, vicepresidente dell’ente, ha sottolineato l’importanza della programmazione anticipata per permettere al pubblico e ai turisti di organizzarsi.

Giulia Delli Santi, dirigente responsabile alle attività teatrali di Puglia Culture, ha spiegato che il cartellone si estenderà anche nei quartieri con il progetto Teatro sottocasa, con spettacoli per famiglie, laboratori e narrazioni innovative.

Tra i protagonisti attesi: Geppy Gleijeses, Pino Ingrosso, Anna Valle, Gianmarco Saurino, Giuseppe Pambieri, Pamela Villoresi, Massimo Venturiello, Massimo Ghini, Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Claudio “Greg” Gregori, Paola Michelini, Giulio Corsi, Euridice Axen, Gianluca Ferrato, Emilio Solfrizzi, Eva Robin’s, Beatrice Vecchione, Matilde Vigna e molte compagnie locali.

Il cartellone comprende titoli di Pirandello, De Filippo, Plauto, Jean Genet, Ivan Cotroneo, opere musicali e spettacoli dedicati alla memoria storica, come “Ballata per la KATËR I RADËS” sulla tragedia dei profughi albanesi del 1997 e “Un altro giorno ancora. Sui passi di Renata Fonte” di Factory Compagnia Transadriatica.

La stagione include anche progetti di formazione e coinvolgimento del pubblico, come il podcast La Grande Magia – Il teatro raccontato alla radio, realizzato in collaborazione con Salento University Radio (SUR), e laboratori con la Casa Circondariale di Lecce.

Le prelazioni per i vecchi abbonati iniziano il 29 settembre fino all’11 ottobre; i nuovi abbonamenti e biglietti saranno disponibili dal 13 ottobre, mentre la vendita dei singoli spettacoli partirà il 20 ottobre nei teatri, punti vendita Vivaticket e online.

Orari: spettacoli serali con porte ore 20.30, sipario ore 21.00; domenicali porte ore 18.00, sipario ore 18.30.