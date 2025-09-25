Bari, a Pane e Pomodoro il terzo aperitivo ecologico per ripulire la spiaggia



BARI - Venerdì 26 settembre, alle 18, sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro a Bari, dopo il grande successo del primo incontro, si terrà il terzo aperitivo ecologico promosso e organizzato da Bar Project, con la collaborazione dell’associazione PlasticFree Puglia e di The Raw Bus. - Venerdì 26 settembre, alle 18, sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro a Bari, dopo il grande successo del primo incontro, si terrà il terzo aperitivo ecologico promosso e organizzato da Bar Project, con la collaborazione dell’associazione PlasticFree Puglia e di The Raw Bus.





Come per i precedenti appuntamenti, Il format resta quello ormai collaudato: un talk divulgativo, un’attività di clean up e un momento conviviale finale. Ma a cambiare saranno i temi e gli strumenti. Stavolta si parlerà di micro e nanoplastiche, delle conseguenze che hanno sull’ambiente e sul nostro organismo, e di quanto sia fondamentale adottare scelte quotidiane più sostenibili, a partire dal rifiuto della plastica usa e getta.





Particolare attenzione sarà rivolta ai lavori delle Nazioni Unite tenutisi a Ginevra nelle scorse settimane sul Trattato globale sull'inquinamento da plastica, dove Plastic Free Onlus è stata l’unica associazione italiana presente.





Ad aprire l’incontro saranno ancora una volta Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli, referenti Plastic Free per la città di Bari, affiancati dalla vicereferente regionale Silvana Ferrante. Insieme a loro, interverrà Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1 e Silvia Pettinicchio, referente internazionale di Plastic Free.





A seguire, la raccolta dei rifiuti sulla spiaggia, che questa volta non si concentrerà solo sui mozziconi di sigaretta, ma coinvolgerà ogni tipo di rifiuto presente sull’arenile: plastica, imballaggi, oggetti abbandonati e rifiuti indifferenziati. Ogni partecipante riceverà un bicchiere o un sacco e, per ogni bicchiere pieno di cicche o bustone di plastica riconsegnato, potrà scegliere tra una consumazione gratuita (birra o bevanda analcolica) offerta da The Raw Bus o uno dei gadget Plastic Free – portamozziconi, cappellini, shopper o t-shirt – fino a esaurimento scorte.





"Nei prossimi mesi proseguiremo con altre iniziative ecologiche – ha commentato Claudio Lepore, founder di BarProject – utili alla collettività e molto partecipate. Siamo contenti e soddisfatti di aver contribuito a mantenere pulita la spiaggia con questo ciclo di aperitivi ma il nostro impegno rimane costante, non si interrompe qui. Il truck resterà in spiaggia e stiamo già programmando altre attività per la salvaguardia dell’ambiente".





La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione attraverso la pagina Eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it , valido come copertura assicurativa.





INFO:

Spiaggia di Pane e Pomodoro – Lungomare Armando Perotti - Bari

Info: 3662509011

Inizio attività: 18.00