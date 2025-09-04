Bari, Piazza Umberto si anima con ‘Tipico Village’ e la Festa del Cioccolato

BARI – Piazza Umberto torna a essere protagonista di eventi culturali e sociali grazie al calendario promosso dall’amministrazione comunale. L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy,, annuncia due appuntamenti in particolare: ad ottobre arriva il, con luci, bancarelle, attività artigiane e le fasi finali del secondo campionato assoluto “La Migliore Assassina”, mentre dal 7 al 9 novembre sarà la volta della, con maestri cioccolatieri provenienti da 15 regioni italiane, laboratori didattici e attività per bambini delle scuole primarie.

“Vogliamo costruire un’alleanza civica per Piazza Umberto – spiega Petruzzelli –. Invitiamo aziende, associazioni e cittadini a contribuire per restituire alla piazza bellezza e vitalità, dopo periodi di cronaca negativa. Il nostro obiettivo è creare spazi di socialità, intrattenimento e valorizzazione dell’artigianato e della cucina locale”.

Il calendario autunnale prevede anche la Notte dei Ricercatori il 26 settembre, con scienza, esperimenti e divulgazione, mentre in vista delle festività natalizie la piazza sarà illuminata con luminarie, mercatini e Babbo Natale, confermandosi come punto di riferimento della città.