Bari, prorogata l’apertura straordinaria dei turni taxi fino al 31 ottobre: nuove licenze per garantire servizio 24 ore

BARI - Il Settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari ha disposto, in via straordinaria, la proroga fino aldell’apertura dei turni del servizio taxi, per rispondere al crescente afflusso di turisti e garantire copertura continua in città e aeroporto.

La proroga riguarda i turni A e B, che saranno operativi rispettivamente dalle 05:00 alle 15:00 e dalle 14:00 alle 24:00 con 132 auto in servizio, contro le 75 autorizzate per turno con D.D. n. 2019/04450. I tassisti dovranno coprire almeno otto ore di servizio al giorno, rispettare il limite massimo di dieci ore e garantire almeno un giorno di riposo settimanale.

Anche il posteggio dell’aeroporto Karol Wojtyla sarà operativo dalle 07:00 alle 14:00, con possibilità per le 18 auto in servizio di uscire a supporto della città. Inoltre, il turno sperimentale C è stato prolungato dalle 17:00 alle 05:00 grazie all’immissione delle prime otto nuove licenze taxi, rilasciate a seguito del concorso straordinario per trenta nuove autorizzazioni. Questa estensione consente di garantire una copertura del servizio taxi 24 ore su 24, anche nelle ore notturne.

La decisione del Comune di Bari nasce dalla necessità di garantire un servizio adeguato ai turisti che visitano la città, attratti non solo dalle bellezze storiche e artistiche, ma anche dagli eventi cittadini e dai convegni programmati nel periodo aprile-dicembre, con particolare attenzione al mese di ottobre.

Grazie a queste misure straordinarie, il servizio taxi a Bari potrà continuare a garantire efficienza, sicurezza e continuità, rispondendo alle esigenze dei cittadini e dei visitatori in arrivo in città e all’aeroporto.