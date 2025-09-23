Bari, prorogati fino al 5 ottobre i servizi estivi sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

BARI – Su richiesta del sindaco, il Comune di Bari ha deciso di prorogare fino a domenica 5 ottobre i servizi estivi sulla spiaggia cittadina di. Tra questi, la custodia degli oggetti con cassette di sicurezza, l’utilizzo degli spogliatoi – compresa una cabina dedicata ai disabili – e l’apertura straordinaria serale dei bagni pubblici, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 22.

La proroga si è resa necessaria per garantire la continuità dei servizi nonostante la fine ufficiale della stagione estiva, vista la grande affluenza di cittadini che ancora frequentano la spiaggia. Fino a fine mese sarà inoltre assicurata la presenza di una pattuglia fissa della Polizia locale e la pulizia straordinaria quotidiana da parte di Amiu.

Durante l’estate 2025, la spiaggia di Pane e Pomodoro è stata interessata da interventi di potenziamento della pubblica illuminazione e dalla completa riqualificazione dei pontili, restituendo ai bagnanti spazi più moderni e funzionali.

Nell’ambito del progetto “Mare per tutti”, dal 15 luglio al 31 agosto, si sono svolte 42 giornate di attività di animazione e inclusione sociale, distribuite sei giorni a settimana, con iniziative dedicate al benessere, all’intrattenimento e all’inclusione. Tra queste, sessioni di ginnastica dolce e risveglio muscolare per over 65, mini e junior club, balli di gruppo, tornei e giochi sociali.

Il progetto ha posto particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità, eliminando barriere fisiche e mettendo a disposizione sedie galleggianti, passerelle e accompagnatori in mare per chi necessitava di supporto. Inoltre, sono stati disponibili ombrelloni a rotazione gratuita per le famiglie in difficoltà economica, gazebo informativi e zone ristoro con acqua gratuita.

La partecipazione è stata massiccia: migliaia di cittadini hanno preso parte quotidianamente alle attività, con oltre 300 ore di animazione e più di 5.000 gadget distribuiti tra sacche mare e portachiavi. Il progetto ha raccolto un indice di soddisfazione complessivo dell’83% tra i partecipanti, con punte di apprezzamento particolarmente alte per il servizio di animazione e gli spazi messi a disposizione.

L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Bari nel garantire spiagge inclusive, sicure e animate, proseguendo l’offerta di servizi anche oltre i mesi canonici della stagione estiva.