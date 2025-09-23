“Le Due Bari 2025”: al via la fase finale del ricco programma culturale gratuito

BARI – Entra nella sua fase conclusiva “Le Due Bari 2025”, il progetto culturale gratuito e diffuso promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, che ha animato la città con spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e laboratori creativi rivolti a tutte le generazioni.

A inaugurare il gran finale, giovedì 25 settembre, sarà la prima regionale di “Jabra”, monologo della compagnia palestinese Inad Theater, all’Arena Airiciclotteri, una celebrazione dell’arte come strumento di dialogo e resistenza. In contemporanea, alla Biblioteca di Catino, il concerto di musica classica “Suoni in movimento” con il Duo Torrigiani omaggerà cinema e repertorio classico, mentre a Spazio 13 debutta il dj set di Tnxswords e il live di Luwei nell’ambito di Ascolto - Music Communities Festival.

Il calendario proseguirà fino al 30 settembre con un programma variegato: dal concerto della Eurorchestra da Camera di Bari nella Chiesa San Giorgio Martire a Loseto, agli spettacoli “Piedi Sporchi” al Castello di Ceglie del Campo e “La voce e il flauto di Ennio Morricone” al Liceo Scientifico “Salvemini”. Laboratori e attività formative accompagneranno il pubblico durante l’intera settimana, come il laboratorio radiofonico Modulo 3 dell’Associazione Ubique.

Il progetto si distingue per l’attenzione all’accessibilità: molti eventi saranno fruibili con interpreti in lingua dei segni italiana (LIS), ausili multimediali, cuffie antirumore, supporti in Braille e sottotitoli.

Un investimento strategico per la città

L’edizione 2025 ha visto un raddoppio dell’investimento pubblico rispetto agli anni precedenti, con uno stanziamento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro, destinato a garantire una diffusione capillare della cultura anche nei quartieri più periferici. L’iniziativa mira a promuovere crescita culturale, coesione sociale e inclusione territoriale, superando le barriere culturali e geografiche.

Il programma completo degli eventi e dei laboratori è disponibile sul sito ufficiale leduebari.it e sui canali social del progetto: Instagram e Facebook – Le Due Bari.

L’assessora alle Culture, Paola Romano, sottolinea: “È emozionante vedere cittadini di ogni età vivere esperienze artistiche di qualità nei luoghi più diversi. La cultura diffusa e inclusiva è una risorsa capace di unire e valorizzare la comunità”.