Bari, Sasso (Lega) contro il Corriere del Mezzogiorno: “Il 99% dei Baresi ride del centrodestra”

ROMA – Il deputato della Lega, capogruppo in Commissione Cultura, Scienza, Editoria e Istruzione della Camera, ha criticato duramente ilper un articolo che, a suo avviso, avrebbe offeso il centrodestra barese.

“Non un’analisi politica, ma offese al consigliere regionale Fabio Romito e alla coalizione di centrodestra”, afferma Sasso in una nota. Secondo il parlamentare, il giornalista Michele Pennetti avrebbe scritto in prima pagina che “il 99% dei Baresi pensa che il centrodestra faccia ridere”, definendo tale affermazione una manifestazione di avversione politica e non giornalismo.

Sasso ha aggiunto: “Il diritto di cronaca non si può trasformare in diritto di offendere, tanto più quando si esercita una professione nobile come quella del giornalista. I baresi di centrodestra non si lasceranno intimidire da nessuno, nemmeno dalle pagine locali del glorioso Corriere della Sera”.