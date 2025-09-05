Corato, aggressione a due operatrici del 118: solidarietà della ASL Bari

BARI – Aggressione verbale e fisica ai danni di un’infermiera ASL e di una soccorritrice di Sanitaservice della postazione, intervenute la sera del 3 settembre per soccorrere un paziente. Le operatrici sono state minacciate e aggredite da individui che accompagnavano la persona in difficoltà, costringendole a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine e a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Corato.

La Direzione generale della ASL Bari ha espresso solidarietà e vicinanza all’equipaggio vittima dell’aggressione, assicurando che metterà a disposizione delle operatrici tutti gli strumenti legali per tutelarle. La ASL ha inoltre sottolineato il grande spirito di servizio dimostrato dalle professioniste, che hanno portato a termine l’intervento nonostante la situazione difficile.