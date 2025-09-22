Bari si veste di solidarietà con la Pigiama Run 2025: corsa e camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore

BARI – Torna a Bari la Pigiama Run, l’evento non competitivo organizzato dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della Città Metropolitana di Bari, a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. La manifestazione, che si svolgerà venerdì 26 settembre nel Parco 2 Giugno a partire dalle 19, è stata presentata questa mattina a Palazzo della Città dal sindaco Vito Leccese, dal consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, dai vertici della LILT Vita Buongiorno e Marisa Cataldo, dal vicecomandante della Brigata Meccanizzata Pinerolo Giovanni Ventura e dal direttore medico dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII Livio Melpignano.

Come da tradizione, la corsa e la camminata saranno accompagnate da un village allestito in viale Einaudi, presso l’ingresso del parco, aperto al pubblico dalle 17, con eventi collaterali per grandi e piccoli. Il sindaco Leccese ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La Pigiama Run rappresenta un’occasione speciale di solidarietà per sostenere i piccoli pazienti oncologici e rafforzare il legame di comunità. Invito tutti i baresi a partecipare numerosi”.

Il consigliere Leonetti ha evidenziato il valore simbolico della manifestazione: “Indossare il pigiama significa condividere per qualche ora ciò che per questi bambini è la loro divisa quotidiana. È un gesto semplice ma carico di significato, un modo per dire ‘siamo con voi’”. La presidente del Municipio II, Alessandra Lopez, ha aggiunto che il pigiama sarà un abbraccio simbolico della comunità verso i piccoli pazienti e le loro famiglie, rafforzando il senso di vicinanza.

Vita Buongiorno ha ricordato come la Pigiama Run rappresenti un’opportunità concreta per rendere più umana l’esperienza ospedaliera: “Ogni passo simbolico si trasforma in un gesto d’amore e sostegno verso i bambini”. Marisa Cataldo ha spiegato che i fondi raccolti saranno destinati a completare l’allestimento della sala d’attesa della sala prelievi e Cup dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, creando un ambiente giocoso e colorato che renda più sereno il percorso di cura dei piccoli pazienti. Anche il direttore medico Melpignano ha sottolineato l’importanza di rendere più accoglienti gli spazi ospedalieri per i bambini, mentre Giovanni Ventura ha ribadito l’impegno dell’Esercito a supporto di iniziative di prevenzione e solidarietà.

Le iscrizioni alla Pigiama Run possono essere effettuate online sul portale www.pigiamarun.it/bari/ o nella sede LILT di Bari, in corso Italia 187, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18. È prevista la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso della manifestazione al village del Parco 2 Giugno. La donazione minima è di 15 euro (5 euro per i bambini fino a 7 anni) e ogni partecipante riceverà un pacco gara con pettorina e gadget.

L’evento sarà animato dai comici Max Boccasile e Carlo Maretti e dal DJ Michele Ventrella. Grazie al progetto “Guadagnare Salute con la LILT”, alla corsa parteciperanno anche gli studenti di numerosi istituti della Città Metropolitana di Bari. La Pigiama Run 2025 è patrocinata da Comune di Bari, Regione Puglia, ANCI Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Asl Bari, ordine Biologi della Puglia e Basilicata e Cibo in Salute – Centro Interdipartimentale UniBa, ed è organizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano.