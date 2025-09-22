“Strade Vive”, prorogata la scadenza per partecipare al bando a sostegno dell’associazionismo commerciale a Bari

BARI - Il Comune di Bari ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle domande al bando “Strade Vive”, il programma volto a sostenere l’associazionismo commerciale, rilanciare l’economia di prossimità e valorizzare le aree urbane attraverso iniziative condivise. La nuova scadenza per l’invio delle candidature, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it, è fissata alle ore 18 del 6 ottobre 2025.

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli ha spiegato che la proroga è stata decisa per consentire ai commercianti di completare con maggiore tranquillità l’elaborazione dei progetti, come emerso negli incontri pubblici organizzati nei cinque Municipi della città. “Strade Vive è una misura innovativa – ha dichiarato Petruzzelli – che non si limita a finanziare le imprese, ma stimola collaborazione, qualità dell’offerta e cura condivisa dello spazio pubblico”.

Il bando, finanziato con un milione di euro nell’ambito del programma d_Bari, si rivolge a associazioni costituende tra micro e piccole imprese con sede operativa nella stessa area urbana. Le associazioni devono rappresentare almeno il 51% degli operatori economici dell’area individuata, e l’eventuale finanziamento sarà erogato solo dopo la costituzione formale dell’associazione.

I progetti candidati potranno ricevere un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun programma, che dovrà avere durata di 18 mesi e includere attività riconducibili ad almeno due dei seguenti ambiti: marketing e promozione dell’area commerciale, servizi per i clienti e la comunità, qualità urbana e decoro, digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Il bando completo, con allegati e modalità di candidatura, è consultabile sul sito del Comune di Bari e su www.dbari.it . Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo stradevive@dbari.it o i numeri 080.5772673, 2672 e 2656 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30.