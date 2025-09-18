Bari, sospesa per 30 giorni la licenza a un tassista: accertati comportamenti scorretti

BARI - A esito dell’istruttoria condotta dal settore Attività produttive, a seguito di una segnalazione pubblicata sulle pagine di una testata giornalistica relativa a un episodio avvenuto lo scorso giugno, è stata sospesa per trenta giorni la licenza a un tassista, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento comunale taxi.La sospensione di trenta giorni rappresenta la sanzione più grave prevista dal Regolamento: il conducente dovrà riconsegnare la licenza all’ufficio competente per scontare la sanzione.Il caso era stato riportato a luglio dal giornale, che aveva raccolto la testimonianza di quanto avvenuto il 26 giugno, durante una corsa tra l’aeroporto di Bari e il centro città, denunciando comportamenti scorretti del tassista, tra cui l’applicazione di tariffe non conformi a quanto previsto dal Regolamento.Il settore Attività produttive ha quindi avviato un’istruttoria, convocando il conducente per acquisire la sua versione dei fatti. Al termine delle verifiche è stata confermata la contestazione e disposta la sospensione.“Ringrazio i funzionari delle Attività produttive per aver svolto un’istruttoria accurata su una vicenda grave, denunciata da una testata giornalistica e confermata da diversi testimoni, che nuoce all’immagine della città e alla stessa categoria dei tassisti baresi – ha commentato l’assessore allo Sviluppo locale e Blue economy Pietro Petruzzelli. – L’amministrazione comunale sta mettendo in campo un impegno concreto per migliorare il trasporto pubblico e il servizio taxi a beneficio di cittadini e visitatori, e il fatto che qualcuno pensi ancora di abusare del proprio ruolo mentre svolge un servizio pubblico è inammissibile. Mi auguro che quanto accaduto convinca anche i più ‘allergici’ a rispettare le regole e che, grazie anche al rilascio di nuove licenze, il servizio taxi possa migliorare ulteriormente, rispondendo sempre alle esigenze e alle ambizioni di una città che investe nel proprio futuro”.