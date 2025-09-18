Al via i Dialoghi Off, il cartellone di incontri promossi dal CSV San Nicola ETS





Presentazioni di libri, laboratori, reading, proiezioni e spettacoli teatrali. Anche quest’anno, nell’ambito della 24ª edizione de “I Dialoghi di Trani – Umanità” dell’associazione La Maria del Porto – APS, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv presenta un cartellone di incontri organizzati dalle associazioni cittadine: dal 18 al 28 settembre, al via la rassegna i Dialoghi Off. In più, per la prima volta, I Dialoghi Off entrano nelle scuole.

Una serie di incontri che, sotto il comune denominatore del tema scelto per l’edizione 2025 de I Dialoghi di Trani – Umanità – , abbracciano in modo trasversale le sfere più intime e delicate dell’esistenza. Dalla proiezione del docufilm dedicato a Francesco Marcone - dirigente dell’Ufficio del Registro di Foggia, assassinato nel 1995 per il suo impegno contro la corruzione -, al Tango delle Morgane - spettacolo teatrale ispirato a Morgane di Michela Murgia -. Sette figure femminili, simbolo dei peccati capitali, che si ribellano alla violenza per affermare la propria libertà e dignità. E ancora, dalla presentazione di “Non è stato il mare. Né a Cutro. Né altrove. Né prima. Né dopo”, il libro-testimonianza per ricordare tragedie e dare voce a chi non può più raccontarsi a “Le voci silenziate dell’accoglienza”, un viaggio tra le storie di migranti e operatori, per raccontare l’autentica realtà dell’accoglienza. Particolarmente significativa la testimonianza autobiografica di Laura che, a soli 21 anni, ha vissuto la sfida di un trapianto che le ha cambiato per sempre la vita.

Questi – e molti altri – saranno gli argomenti affrontati durante gli incontri e declinati sul tema scelto per quest’anno. Tra gli ospiti del CSVSN, Serena Amoruso, Amedeo Ansaldi, Alessandro Attolico, Giulia Baldini, Davide Besana, Edgardo Bisceglia, Santa Caltabiano, Domenico Catania, Alessandro Cobianchi, Monica Contini, Rosa Cuna, Giovanni Dello Iacovo, Gaetana Di Ciommo, Angela Di Nanni, Alfredo Fabbrocini, Rosa Franco, Marco Galiano, Giuseppe Grieco, Rosa Ieva, Alessandra Inchingolo, Silvana Kuhtz, Riccardo Losappio, Carmela Lovero, Luigi Lupo, Antonella Maggi, Daniela Marcone, Stefania Martino, Enrica Montrone, Salvatore Maurizio Moscara, Antonio Nitti, Onofrio Pagone, Cherubina Palmieri, Adriana Pastore, Valeria Patruno, Daniele Maria Pegorari, Michele Peragine, Roberto Perrone Capano, Licia Positò, Paolo Regina, Michele Rossi, Valeria Sallustio, Michele Santeramo, Felice Sblendorio, Antonia Chiara Scardicchio, Roberta Schiralli, Francesco Tandoi, Angela Tannoia, Luciano Toriello, Luisa Verasano, Lidia Vicchio, Daniel Zaccaro, Beatrice Zippo.

Gli incontri si terranno nella Biblioteca comunale G. Bovio, a Trani.

''I Dialoghi Off – dichiara la presidente del CSV San Nicola ETS Rosa Franco - nati da una costola de I Dialoghi di Trani, stanno crescendo di anno in anno, e questo mi rende particolarmente orgogliosa. E non solo perché sta crescendo il numero di associazioni che vi partecipano, ma soprattutto perché stiamo riuscendo nell’arduo compito di riconoscere al welfare culturale un ruolo di particolare rilevanza: le associazioni diventano protagoniste in un ambito che solo in apparenza potrebbe sembrare per loro atipico. La vera novità non è tanto nel fatto che le associazioni presentino libri, ma nel fatto che la struttura portante dei Dialoghi Off dipenda adesso da loro”.

Tra le novità dell’edizione 2025 de I Dialoghi OFF, la partecipazione delle scuole: il confronto culturale e sociale arriva direttamente tra i banchi, con una serie di incontri pensati per dialogare con i più giovani. Identità, bullismo, pregiudizi, salute mentale, memoria e cittadinanza attiva sono i focus scelti nei cinque incontri improntati sull’ascolto, sulla riflessione, sulla partecipazione. Torna tra i ragazzi, a grande richiesta, Daniel Zaccaro, educatore della comunità Kayros di Milano che, con la sua storia ha già coinvolto e appassionato tantissimi studenti.

“Grazie ai Dialoghi Off – dichiara il direttore del CSV San Nicola ETS Alessandro Cobianchi - i temi del volontariato trovano una nuova strada, inaspettata e potente. Attraverso la saggistica per esempio o la narrativa che, con la sua capacità di scavare nelle vite, nelle motivazioni e nelle fragilità dei personaggi, offre una prospettiva che va oltre la semplice cronaca sociale. Eppure, in Italia, questa valorizzazione del romanzo come strumento di indagine sociale non è mai stata scontata. Abbiamo sempre relegato questo genere a un ruolo secondario o di nicchia. Attraverso i Dialoghi invece, riconosciamo finalmente la forza di queste storie, che presentiamo davanti ad un pubblico davvero interessato e aperto”.

I Dialoghi Off si svolgeranno grazie al contributo di: GEP – Gruppo Educhiamoci alla Pace OdV Bari, AGAVE, Leggo quando voglio ETS – Bari, Insieme per la Vita OdV – ETS – Corato, Associazione Italiana Trapianti Fegato ODV – Delegazione Puglia, Comune di Trani – Area Welfare, UNESCO sezione di Trani, AIPLA – Associazione Italiana per l’Aforisma, Associazione Periplo OdV -Ets, Comunità Oasi2, Associazione Culturale Marluna Teatro, Rosa Maria Ciritella CPIA-BAT “Gino Strada” con i contributi del CPIA 1 Bari “Alessandro Leogrande”, Comitato Dante Alighieri – Sezione di Trani, Associazione Archivio MAD – Memorie Audiovisive della Daunia e Libera Puglia, Lega Navale Trani, Associazione Culturale TRANINOSTRA.