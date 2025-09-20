Billie Jean King Cup: l’Italia vince 2-1 contro l’Ucraina e vola in finale

FRANCESCO LOIACONO – L’Italia femminile si qualifica per labattendo l’Ucraina 2-1 nella prima semifinale a Shenzhen.

Il punto decisivo arriva dal doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini superano Marta Kostyuk e Ljudmyla Kichenok con un netto 6-2, 6-3 in un’ora e 21 minuti. Nel primo set le azzurre prevalgono grazie a un servizio preciso e colpi intelligenti a rete, mentre nel secondo set, dopo un equilibrio fino al 3-3, Errani e Paolini dominano con rovesci e accelerazioni da fondo campo.

Nei singolari, Elisabetta Cocciaretto perde 6-2, 6-3 contro Marta Kostyuk, mentre Jasmine Paolini ribalta la sfida con Elina Svitolina vincendo 3-6, 6-4, 6-4.

L’Italia affronterà in finale domani alle 11 la vincente della seconda semifinale tra Stati Uniti e Gran Bretagna.