Tragedia a Vieste: donna di 58 anni trovata morta in mare

VIESTE – Una donna di 58 anni è stata trovata senza vita in mare nella mattinata di sabato, a circa 100 metri dalla scogliera nota come “La Ripa”.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era allontanata da casa nelle prime ore del mattino, destando preoccupazione tra i familiari che avevano lanciato appelli sui social.

Il corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera e trasferito all’obitorio cittadino per l’ispezione cadaverica. Non sono stati riscontrati segni di violenza, e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un gesto autolesionistico.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili a chiarire le circostanze del tragico ritrovamento.