Cadetti verso Viareggio: a Molfetta in palio 32 titoli regionali

MOLFETTA – Il weekend del 13 e 14 settembre segnerà un importante appuntamento per gli atleti Cadetti pugliesi: allooltre 400 giovani saranno in gara per conquistare i(16 maschili e 16 femminili) e qualificarsi aidi Viareggio, in programma il 4 e 5 ottobre.

Gli occhi saranno puntati su alcuni dei migliori talenti della regione. Tra i maschi, spicca Michele Delcuratolo (Officina Atletica 2010), campione italiano in carica nel Martello e autore di un lancio stagionale di 68,66 metri, vicino al record nazionale all time di Tiziano Di Blasio (72,35 mt). Nella Marcia, Davide Sorressa (Atl. Giovanile Acquaviva) guida la classifica nazionale con 23:16.1, mentre il compagno di squadra Gianpaolo Colapinto ha già il minimo per Viareggio.

Tra gli altri atleti maschi da seguire: Luigi Giambattista (Us Foggia SNA), competitivo sui 100hs e nel Salto in Alto con record regionale U16 a 1,95 mt; Gioele Paladini (Atl. Lecce Pino Felice) nel Lungo con 6,43 mt; Giacomo Ferramosca (Podistica Magliese) nel Triplo (13,70 mt) e Marco Melillo (Us Foggia SNA) nel Giavellotto con 50,45 mt stagionali.

Tra le Cadette, grande attesa per Sofia Linnea Sternativo (Imperiali Atletica), leader U16 in Italia nell’Alto con 1,68 mt e nel Lungo con 5,28 mt. Nel Lungo dovrà vedersela con Carla Della Tommasa (Atl. Lecce Pino Felice) ed Elena Lastella (Officina Atletica 2010). Attenzione anche a Tamara Ventura (Atl. Giovanile Acquaviva) nel Lungo con 4,97 mt, a Federica Martino (Podistica Taras) nel Triplo con 11,14 mt e alle marciatrici Maria Cecilia Pontrandolfo (Atl. Giovanile Acquaviva) e Maria Grazia Caroli (Alteratletica Locorotondo), entrambe in lotta per il minimo per Viareggio.

Le due giornate rappresentano un banco di prova fondamentale per la selezione della Rappresentativa Regionale Cadetti/e, con la possibilità di confrontarsi con i migliori pari età d’Italia e consolidare le proprie posizioni nelle graduatorie nazionali.

📌 Iscritti e orari: Fidal.it

📌 Orario definitivo gare: Orario gare