Prima moderna di un’opera perduta di Sergei Bortkiewicz a Bari

BARI – Dopo oltre cinquant’anni di oblio, il mondo musicale potrà finalmente riscoprire un’opera perduta del compositore ucraino: l’, ispirato ai dipinti di Sandro Botticelli.

L’evento avrà luogo a Bari, presso il Circolo Unione, Teatro Petruzzelli, alle ore 20:00, sotto il patrocinio del Consolato Generale d’Ucraina a Napoli.

L’opera è stata ritrovata grazie al violinista e studioso Temur Yakubov, che ne curerà anche l’esecuzione solistica, accompagnato al pianoforte dalla musicista ucraina Bohdana Mandziuk. La parte orchestrale sarà presentata in versione per pianoforte, rendendo l’esecuzione accessibile e al contempo fedele allo spirito originale dell’opera.

Per la città di Bari si tratta di un’occasione unica: assistere al ritorno alla vita di una pagina musicale che non è stata ascoltata dal pubblico da più di mezzo secolo. L’iniziativa rappresenta un importante passo nella valorizzazione del patrimonio musicale di Bortkiewicz e nel rafforzamento dei legami culturali tra Italia e Ucraina.

Ingresso libero.

🎶 Data e ora: 12 settembre 2025, ore 20:00

📍 Luogo: Circolo Unione, Teatro Petruzzelli, Bari