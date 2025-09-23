Carmela Dragone di Monopoli vince il titolo 'Overissima' nel concorso nazionale 'Bellissimi d'Italia'



MONOPOLI (BA) - Un bellissimo riconoscimento è arrivato per una bellissima donna di Monopoli: Carmela Dragone ha vinto il titolo "Overissima" durante il concorso nazionale "Bellissimi d'Italia 2025"





Sabato 13 settembre 2025 si è concluso, con grande successo presso il villaggio "Le Maree" di Marina di Pisciotta (SA), proprio il concorso nazionale "Bellissimi d'Italia".





L'evento, organizzato dalla GD Agency dei coniugi Bianca e Pasquale D'Ambrosio, ha visto coinvolti concorrenti provenienti da tutta Italia nelle categorie Miss, Junior, Lady, Over e Baby.





Vincitori assoluti sono stati: Giuseppe Barrea di Foggia con il 1° posto assoluto e "Il Bellissimo d'Italia 2025"; Simona Lisbino dalla Campania con il 2° posto e "La Bellissima d'Italia 2025"; Alessia Andriani con il 3° posto.





Tra i riconoscimenti speciali: Angela Fiammata di Gallipoli come Miss Lady Puglia 2025; Daiana Petronella di Taranto come Miss Cinema; Desiré Giaffreda come Miss Regione Puglia; Carmela Dragone di Monopoli come Overissima; Andrea Lezzi di Lecce come Mr Eleganza; Riccardo Giaffreda come fascia Boys nella categoria Baby





La giuria era composta da volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui l'attrice Beatrice Luzzi e il giornalista Nicola Santini. La conduzione è stata affidata a Gaetano Gaudieri, Paola Mercurio e Tania La Gatta.