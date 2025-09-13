Castellana Grotte, successo per la Notte Europea dei Ricercatori con l’IRCCS “Saverio De Bellis”

CASTELLANA GROTTE – Grande entusiasmo ieri sera per l’edizione castellanese della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata dall’IRCCS “Saverio De Bellis”. L’evento ha unito scienza, spettacolo e partecipazione, attirando famiglie, studenti e curiosi.

Uno dei momenti clou è stata la presentazione in anteprima nazionale del cortometraggio “Il viaggio del campione”, realizzato e interpretato dai ricercatori e operatori dell’Istituto. Il film racconta, attraverso la metafora di un campione biologico, il percorso di conoscenza e speranza che accompagna ogni conquista scientifica.

Il villaggio della scienza ha offerto laboratori interattivi, esperimenti, stand divulgativi, esperienze immersive e momenti musicali, creando un ponte tra ricerca e cittadini. La serata è stata condotta da Antonio Stornaiolo, con la partecipazione attiva dei ricercatori, che hanno reso protagonisti anche l’intrattenimento musicale.

“Questa Notte dei Ricercatori è stata un’occasione preziosa per avvicinare la comunità al mondo della ricerca, mostrando quanto valore generi l’impegno dei nostri professionisti”, ha dichiarato il Presidente del CIV, Enzo Delvecchio. Soddisfatto anche il commissario straordinario dell’Ente, avv. Fruscio, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra cittadini e scienza, con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie.

Il direttore scientifico Gianluigi Giannelli ha evidenziato come l’evento abbia rafforzato il legame tra Istituto e territorio: “Vedere l’emozione negli occhi del pubblico durante la proiezione ci ricorda che, dietro i laboratori e i microscopi, ci sono sempre la vita e i sentimenti delle persone”.

Oltre alla divulgazione scientifica, la serata ha promosso anche la sensibilizzazione sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al colon, confermando l’evento come un momento di cultura, inclusione e comunità.