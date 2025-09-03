Castellana Grotte, torna “La Corrida Show”: edizione numero 33 all’insegna del motto “Go Talent Go!”

CASTELLANA GROTTE - Castellana Grotte si prepara ad accogliere la 33ª edizione de, in programma sabato 6 settembre alle 20.30 nella villa comunale “Gianvito Tacconi”. L’evento, ideato e condotto da Pino Recchia e ispirato al celebre format reso immortale da Corrado Mantoni, chiuderà come da tradizione la rassegna estiva “Vieni a ballare in Villa”, curata dall’assessorato comunale al welfare e inserita nel cartellone di eventi “Piazze d’Estate”.

Quest’anno lo spettacolo si presenta in una veste rinnovata: un allestimento scenografico pensato per trasformare la villa comunale in un vero e proprio studio televisivo a cielo aperto. La formula resta quella amata dal pubblico, ma con un tocco di modernità: gli artisti in gara non saranno solo applauditi, ma anche incoraggiati con il nuovo slogan che dà il titolo alla serata, “Go Talent Go!”.

La manifestazione, diventata negli anni una vetrina di prestigio per talenti emergenti, ha registrato un boom di iscrizioni al casting, con una selezione resa particolarmente difficile dal numero elevatissimo di candidati. La produzione ha già annunciato la possibilità di coinvolgere in futuro anche chi non è riuscito a salire sul palco in questa edizione, attraverso altri progetti e collaborazioni.

Il filo conduttore della serata sarà il tema delle Emozioni, e ad arricchire lo spettacolo ci sarà anche un ospite speciale: il Celentanoide, artista rivelazione del programma televisivo della Nove “Like a Star”.

Un appuntamento che promette dunque spettacolo, divertimento e tanta energia, pronto a trasformare ancora una volta Castellana Grotte in un palcoscenico di creatività e talento.