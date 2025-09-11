Con la “Battaglia dell’XI secolo” Taranto torna al Medioevo

ph_Ada La Tanza

Il 13 e 14 settembre l’oasi dei Battendieri sul Mar Piccolo ospita oltre 200 rievocatori tra accampamenti, spettacoli e visite guidate

Un vero e proprio viaggio nel tempo per rivivere l’atmosfera dell’Anno Mille. Sabato 13 e domenica 14 settembre a Taranto, nell’oasi dei Battendieri lungo il Mar Piccolo, andrà in scena la rievocazione storica “La Battaglia dell’XI secolo tra Normanni e Bizantini”, che rievocherà gli scontri del 1060 in terra di Puglia.

L’iniziativa, ideata e organizzata dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, vedrà fronteggiarsi due eserciti: da un lato quello di Roberto il Guiscardo e del conte Malgerio, dall’altro le truppe di Miriarcha, impegnate a difendere i territori di Taranto, Brindisi, Oria e Otranto. A raccontare la battaglia, in due atti, saranno le voci narranti degli attori Massimo Cimaglia, Giovanni Guarino, Giuseppe Ranoia ed Emanuele Asprella.

Accampamenti, spettacoli e cucina medievale

All’interno di uno scenario naturalistico suggestivo, tra il Mar Piccolo, il fiume Cervaro e gli antichi percorsi della via Appia, verrà ricostruito un grande accampamento medievale. Il pubblico potrà assistere a laboratori artigianali, tiro con l’arco, giochi storici per bambini, musica d’epoca e spettacoli con artisti del fuoco. Non mancherà lo street food con specialità pugliesi arricchite da richiami ai sapori del passato.

Il programma prevede sabato l’apertura dell’accampamento dalle ore 16, la prima fase della battaglia dalle 18:30 alle 20, seguita alle 21:30 dai concerti medievali con il maestro Fabio Anti e i gruppi Musica Historica. Alle 22, spettacolo di fuoco a cura dell’associazione Il Centiforme. Domenica si ricomincia già al mattino, dalle 10:30 alle 13, con attività storiche e didattiche. Nel pomeriggio la rievocazione riprenderà dalle 16 fino all’epilogo della battaglia previsto attorno alle 18:30.

Visite guidate gratuite

L’evento sarà arricchito da visite guidate gratuite curate dalla guida turistica Enza Tomaselli, in programma sabato e domenica in più fasce orarie. Un’occasione per scoprire storia e curiosità legate all’oasi dei Battendieri e al territorio circostante.

Info utili

La manifestazione è patrocinata dalla Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, dalla Regione Puglia (Polo Arte Cultura Turismo) e dal Comune di Taranto.

L’oasi dei Battendieri è raggiungibile dalla Strada provinciale 78 (Circummarpiccolo, Taranto), con ampio parcheggio disponibile. L’ingresso è previsto con contributo associativo di 8 euro per una giornata o 10 euro per entrambe, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. I biglietti possono essere acquistati al botteghino o in prevendita sul sito www.cavalieriterretarentine.it .