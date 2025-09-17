Conversano, al via la presentazione del volume “L’intelligenza artificiale tra regolazione ed esperienze applicative”

CONVERSANO - Lunedì, alle ore 17:00, laospiterà la presentazione del volume L’intelligenza artificiale tra regolazione ed esperienze applicative, edito da. L’iniziativa si inserisce nel programma dele vedrà la partecipazione di accademici, giuristi ed esperti di innovazione.

Il libro, curato da Antonio Uricchio, professore ordinario di Diritto tributario, presidente dell’ANVUR ed ex rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e da Claudio C. Caldarola, avvocato, specialista in diritto dell’intelligenza artificiale e nella regolazione europea dell’innovazione, nonché presidente di GP4AI – Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets, raccoglie i contributi di numerosi studiosi, in gran parte legati al network di GP4AI.

Ad aprire l’incontro sarà l’introduzione di Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale, professore emerito di Diritto tributario e già presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.

Il volume affronta un interrogativo cruciale per il nostro tempo: il diritto può ancora essere scritto dagli esseri umani in un mondo in cui le decisioni diventano sempre più post-umane? La pubblicazione si propone come un’opera collettanea e interdisciplinare, capace di intrecciare normativa europea, proposte legislative italiane, esperienze applicative e riflessioni etiche sull’uso dell’intelligenza artificiale.

La presentazione sarà introdotta e moderata da Sabrina Martucci. Interverranno i curatori Antonio Felice Uricchio e Claudio Caldarola, insieme ad altri autori del volume, tra cui Mario Caligiuri e Raffaella Scelzi.

L’iniziativa offrirà al pubblico e agli addetti ai lavori un’occasione di confronto su un tema che intreccia giustizia, tecnologia e società, al centro del dibattito politico e culturale internazionale.