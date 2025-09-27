Conversano, lunedì 29 settembre la Festa del Basket Pugliese

CONVERSANO – Lunedì 29 settembre, alle 18, presso ildi Conversano, si terrà la, evento organizzato dal Comitato Regionale FIP Puglia con la partecipazione della vice presidente FIP,

La manifestazione celebra le eccellenze del basket regionale, con un focus particolare sulle squadre che hanno ottenuto la promozione nei campionati senior delle stagioni 2023-24 e 2024-25. Tra queste, grande attenzione alle ragazze dell’Angiulli Bari, vincitrici delle finali U13 WNBA, e alla Pallacanestro Ruvo, promossa in Serie A2.

Saranno premiate le squadre che si sono aggiudicate le ultime due edizioni dei campionati di C, Divisione Regionale 1, 2, 3, della C femminile, della Coppa Puglia femminile, e anche gli arbitri pugliesi saliti di categoria.

Nel programma è prevista anche la cerimonia del premio “Gemma Conti”, dedicato a una promettente under 17 pugliese. Quest’anno il riconoscimento andrà a Francesca Baldassarre, azzurrina della Polisportiva Battipaglia, reduce dalla partecipazione agli Europei U18 e U20, con la conquista della medaglia di bronzo nell’ultima categoria. Il premio è stato istituito dal tecnico Tonio Amatulli in memoria della giocatrice di Cras Taranto e Bari, prematuramente scomparsa nel 2004.

La serata, condotta da Vito Troilo, prevede inoltre la premiazione di tesserati distintisi fuori dal campo di gioco.

«La Festa del Basket – dichiara il presidente regionale FIP Puglia, Francesco Damiani – resta un appuntamento atteso, soprattutto in questa fase di ripartenza dei campionati. Dopo la premiazione dei campionati giovanili sul campo, ora tocca ai tornei senior. Saranno premiate anche le giovanissime dell’Angiulli, Francesca Baldassarre e tanti altri tesserati che rappresentano una risorsa preziosa per il movimento, apprezzati a livello nazionale».