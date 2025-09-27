“Sagato: Il Drago di Luce”, il nuovo fantasy tutto italiano di Mario Contino

BARI - Finalmente un romanzo fantasy: si intitolail nuovo libro di, pubblicato da(2025, 286 pagine, ISBN 979-12-81730-08-3). Il volume inaugura una trilogia che promette di conquistare gli appassionati del genere, con una narrazione che unisce il fascino epico delle saghe classiche a uno stile fresco e dinamico.

Ambientato nel regno di Rocford, il romanzo racconta la lotta tra luce e oscurità. Il protagonista, un giovane orfano apparentemente privo di abilità magiche e combattive, dovrà affrontare prove difficili e scontri epici che determineranno il destino del suo mondo. Tra personaggi carismatici, dialoghi intensi e scene d’azione serrate, la lettura risulta coinvolgente e quasi cinematografica, preparando il terreno per i due capitoli successivi della saga.

Secondo la casa editrice:

“Nel regno di Rocford incombe l’ombra del Drago Donair. A contrastarla è Sagato, giovane orfano cresciuto nell’istituto Mirus, chiamato dal destino a brandire la Katana dello Spirito. Tra sfide mortali, alleanze inaspettate e nemici temibili, con l’aiuto dei suoi compagni Estalia, Mark e Momoko, Sagato affronta la battaglia decisiva. Sagato: Il Drago di Luce è un’avventura epica di azione, magia e amicizia, in cui il destino del regno dipende dal coraggio di un solo eroe”.

L’autore

Mario Contino (Agropoli, 1986) è autore e ricercatore italiano, esperto di folklore, paranormale e tradizioni popolari. Ha pubblicato numerosi saggi sul mistero, tra cui Il Diavolo e la Stregoneria in Puglia (2020), Fate e Folletti (2025) e Alchimia della Morte (2025). Collabora da anni con riviste, trasmissioni televisive e conferenze culturali, distinguendosi come una delle voci più autorevoli nel panorama italiano degli studi sul folklore e sulle credenze popolari.

Con “Sagato: Il Drago di Luce”, Contino compie un passo importante nella narrativa, fondendo immaginazione, ricerca e passione per le storie senza tempo.

