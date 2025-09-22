Conversano Tourism Day: il 30 settembre presentazione dati turistici e nuovo portale

CONVERSANO – Martedì 30 settembre 2025, alle ore 17.00, la Sala Consiliare del Comune di Conversano ospiterà il, un evento dedicato al turismo locale e alla valorizzazione del territorio.

L’incontro sarà l’occasione per presentare i dati e le analisi sul settore turistico, realizzati da Just Good Tourism, e per inaugurare il nuovo portale turistico ufficiale “Città di Conversano”, strumento innovativo che raccoglie e promuove l’intera offerta culturale, ricettiva ed esperienziale della città.

All’evento interverranno, tra gli altri, il Sindaco Giuseppe Lovascio, l’Assessore a Cultura, Turismo e Spettacolo Katia Sportelli, e l’Assessore a Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia, Gianfranco Lopane.

Il Conversano Tourism Day sarà un momento di condivisione e confronto con istituzioni, operatori e cittadini, volto a rafforzare la rete territoriale e a proiettare la città verso un modello di sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e duraturo.