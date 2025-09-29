Cozzoli in festa, la Puglia vince e convince nella Finale Serie B Centro-Sud Allievi: l’orgoglio del presidente FIDAL Puglia Haliti

29 settembre 2025. Il Cozzoli di Molfetta è tornato al palcoscenico nazionale, sabato 27 e domenica 28 settembre, per ospitare la Finale Serie B Centro-Sud Allievi. Dieci le formazioni maschili e femminili che hanno preso parte all'ultima manifestazione allievi nazionale su pista per la stagione 2025.Organizzazione affidata alla Giovani Atleti Bari 1969, che ha consolidando la capacità della nostra regione nella gestione di eventi a carattere nazionale.Ottime notizie anche dal fronte tecnico, grazie alla vittoria dell'Alteratletica Locorotondo al femminile e alla seconda posizione dell'Élite Academy Bari al maschile. La Giovani Atleti Bari 1969 chiude in sesta posizione con la compagine maschile e in settima con quella femminile.Al termine della manifestazione, il presidente del comitato regionale FIDAL Puglia Eusebio Haliti ha espresso soddisfazione per l'evento: «Per il nostro Comitato Regionale è stato un altro intenso fine settimana di gare, questa volta ancor più impegnativo, trattandosi di una manifestazione a carattere nazionale. Ogni impegno viene vissuto come una sfida e questo comitato sta dimostrando non solo di accettare le sfide, ma anche di affrontarle con determinazione e, soprattutto, di vincerle. L’impianto si è presentato in condizioni impeccabili con un’area catering coperta e situata all’interno della struttura; l’allestimento, la regia del maxi-schermo e dell’audio personalizzato per ogni momento in pista, poi, hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.Per questo - ha concluso Haliti - sento il dovere di ringraziare chi si è messo in gioco in prima persona: Michele Paparella, con la sua società USD Élite Giovani Atleti Bari 1969. Un ringraziamento speciale va al Gruppo Giudici di Gara della FIDAL Puglia, perché sono davvero fiero e orgoglioso di avere al fianco un gruppo così compatto, coeso, appassionato e competente. Gran parte del merito per il livello organizzativo raggiunto è senza dubbio da ascrivere a loro. Grazie anche ai numerosi volontari e ai tanti ragazzi che hanno dato il loro contributo, così come alle 20 società che hanno animato e reso spettacolare queste due giornate.Complimenti all’Alteratletica Locorotondo per la vittoria, all’ASD Élite Academy Bari per il secondo posto e alla Giovani Atleti Bari per i sesti e settimi posti rispettivamente nella categoria Allievi e Allieve».