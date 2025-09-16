Crisi idrica nel Barese e nella Bat, rischio per gli oliveti: CIA Levante chiede interventi

BARI – La siccità e le alte temperature stanno mettendo a dura prova le imprese agricole del Barese e della Bat. La sospensione delle irrigazioni di soccorso dal Consorzio di Bonifica, finalizzata a garantire l’acqua potabile, potrebbe avere gravi ripercussioni sulla campagna olivicola, settore strategico del territorio.

A lanciare l’allarme è Giuseppe De Noia, presidente provinciale di CIA Levante Bari-BAT: “Fino ad oggi, la gestione oculata dell’acqua proveniente dalla diga del Locone ha salvaguardato gran parte delle produzioni agricole estive. Negli ultimi giorni, però, l’erogazione per uso irriguo è stata sospesa, nonostante vi siano ancora disponibilità sufficienti per l’agricoltura. Questo potrebbe compromettere la raccolta delle olive, con pesanti conseguenze economiche e sociali”.

Per affrontare l’emergenza, CIA Levante ha chiesto un incontro urgente con il Commissario del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e con l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, per valutare soluzioni e interventi che permettano le irrigazioni di soccorso e salvaguardino le produzioni locali.