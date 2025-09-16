Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la prima lucana a vincere il titolo

PORTO SAN GIORGIO – La lucana Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, è stata incoronata Miss Italia 2025 nella finale al Pala Savelli di Porto San Giorgio, nelle Marche. La giovane ha superato in finale Miss Marche e Miss Umbria, emergendo tra 40 concorrenti provenienti da tutta Italia. È la prima volta che una ragazza della Basilicata conquista la prestigiosa corona.

Alta 1,75 m, diplomata al liceo scientifico, Katia ha iniziato gli studi universitari in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Nonostante la giovane età, ha mostrato una forte identità personale, valorizzando le proprie radici culturali: appassionata di ricamo, arte trasmessa dalle nonne, ha raccontato la tradizione familiare con orgoglio durante il concorso, conquistando i giudici con la combinazione di cultura e modernità.